В Перми после массового отравления в пекарне завели дело

Следственный комитет начал расследование дела о массовом отравлении в Перми. Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, инциденты произошли после употребления продукции одного из местных хлебопекарных предприятий.
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