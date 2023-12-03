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Закон и Порядок

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В Астрахани задержан высокопоставленный полицейский, который крышевал наркоторговцев

В Астрахани задержан высокопоставленный полицейский, который крышевал наркоторговцев

Выяснилось, что подполковник использовал свое служебное положение для защиты интересов местной преступной группировки.

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Комментарии
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M
Malina
таких &quot;правоохранителей&quot; только расстреливать!!! А начальство, уволившее &quot;задним числом&quot; - гнать из органов совсеми вытекающими последствиями!!!!
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9 час.

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