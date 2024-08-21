Идет вал! Массовый сбор овощей и бахчевых в Астраханской области проходит очень высокими темпами

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин. И глава региона ничуть не приукрашивает: астраханские аграрии в нынешнем сезоне действительно ведут массовый сбор овощей, картофеля и бахчевых очень высокими темпами.
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