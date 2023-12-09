Роналду о рекорде по количеству матчей: Мы еще не закончили

Криштиану Роналду, нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии, высказался о своем новом рекорде в социальной сети Х после матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Риядом» (4:1).
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