Дилеры пожаловали в ФАС на заводы: они не могут окупить вложения в салоны, им навязывают неликвидные автомобили

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами и продавцами машин на предмет наличия «элементов монополизма», а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров, о чем пишет главный редактор «За рулём» Максим Кадаков со ссылкой на «Ведомости».