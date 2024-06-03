Дилеры пожаловали в ФАС на заводы: они не могут окупить вложения в салоны, им навязывают неликвидные автомобили

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами и продавцами машин на предмет наличия «элементов монополизма», а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров, о чем пишет главный редактор «За рулём» Максим Кадаков со ссылкой на «Ведомости».
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