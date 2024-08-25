Во Владимирской области обработка от борщевика создает опасность для грибников

Борьба с борщевиком бессмысленна, бесполезна и, как оказалось, вредна для экологии.Правительство Владимирской области выложило на своей странице в ВК ролик, где показана "химическая обработка борщевика в полосе отвода дорог".
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