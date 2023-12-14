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Петербурженка предстанет перед судом на Сахалине за хранение наркотиков

При обысках изъято около 1,5 кг наркотических средств синтетического происхождения. Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Петербурга, обвиняемой в серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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