В Перми началось строительство многофункциональной спортивной арены в жилом микрорайоне ДКЖ. Это стало возможным благодаря заключению контракта между "Пермь-Ареной" и руководством подрядчика - строительной компании "Максигруп".
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