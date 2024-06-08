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В Перми началось строительство многофункциональной спортивной арены

В Перми началось строительство многофункциональной спортивной арены

В Перми началось строительство многофункциональной спортивной арены в жилом микрорайоне ДКЖ. Это стало возможным благодаря заключению контракта между "Пермь-Ареной" и руководством подрядчика - строительной компании "Максигруп".

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