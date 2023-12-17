Путин: задачи перед Россией нарастают, как снежный ком

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи, стоящие перед страной, нарастают, как снежный ком. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания XXI съезда партии "Единая Россия", передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии