Нашу Галактику перекосило: В неё врезалась «Сосиска», и теперь мы летим боком

Млечный Путь оказался не вечной твердыней, а шаткой конструкцией. Русский астроном из Британии выяснил: 10 миллиардов лет назад в нас врезалась другая звёздная система, и с тех пор наша Галактика неуклонно заваливается на бок.
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