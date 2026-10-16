Завершение второго этапа профилактической операции «Нелегал-2026» в Саратовской области — это не просто очередной ведомственный отчет, а наглядная демонстрация того, как должна выглядеть реальная, а не бумажная борьба с нарушениями миграционного законодательства.
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