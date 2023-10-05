"Ъ": Украина потребовала выдачи Воислава Тордена от Финляндии

По информации, полученной изданием "Коммерсантъ", украинские власти обратились к Финляндии с запросом о выдаче бывшего командира диверсионно-штурмовой группы "Русич" Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.
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