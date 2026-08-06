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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клюева о 4-м месте в паре с Трифоновой: «Плохо, конечно, хотелось бы лучше. Это я говорю за свои прыжки. Надя – умница»

Российская прыгунья в воду Ульяна Клюева прокомментировала выступление в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Париже.

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