Ульянов: дистанция между Рютте и журналистами жёлтой прессы сокращается

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей от России в космосе, с новостями из жёлтой прессы.
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