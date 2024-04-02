Диверсия или высокие технологии? Почему украинские дроны достигли Татарстана

Эксперты попытались понять, откуда прилетели БПЛА и стоит ли ждать новых атак Налет украинских беспилотников на объекты в Татарстане вызвал серьезное беспокойство не только жителей республики, но других российских регионов.
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