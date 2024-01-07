Владимир Корнилов: Украина vs. Россия: кто больше расходует снарядов?

The Wall Street Journal сравнивает сегодня, сколько снарядов в сутки расходуют Украина и Россия. Мол, посмотрите, дорогие конгрессмены, как бедная Украина изнывает от нехватки боеприпасов, пока вы не можете согласовать ей финансовую помощь! Цифры, конечно, взяты с потолка.
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