Владимир Корнилов: Украина vs. Россия: кто больше расходует снарядов?

The Wall Street Journal сравнивает сегодня, сколько снарядов в сутки расходуют Украина и Россия. Мол, посмотрите, дорогие конгрессмены, как бедная Украина изнывает от нехватки боеприпасов, пока вы не можете согласовать ей финансовую помощь! Цифры, конечно, взяты с потолка.