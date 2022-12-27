Царьград

5 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Обращаюсь к нашим российским женщинам: даже если Вы одиноки и устали от этого - не поддавайтесь на уловки особенно  з...Схема через подст...
  • Алекс Архипов
    Ну развели лоха. Обычное дело. Запад всю жизнь этим занят. а если лох и сам обманываться рад, то это святое дело. Оби...Двойная тайна "Се...
  • Алекс Архипов
    Кто кого перемалывает большой вопрос. Просто застряли. Так нужно понимать термин перемалывает.Авдеевка и Артёмо...

На Балканах снова жарко: Сербия привела армию в полную боевую готовность

На Балканах снова жарко: Сербия привела армию в полную боевую готовность

Аналогичным образом поступило и враждебное Белграду Косово.Министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил на своей странице в Twitter, что по указу президента страны Александра Вучича сербские Вооружённые силы приведены в полную боевую готовность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх