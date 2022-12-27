На Балканах снова жарко: Сербия привела армию в полную боевую готовность

Аналогичным образом поступило и враждебное Белграду Косово.Министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил на своей странице в Twitter, что по указу президента страны Александра Вучича сербские Вооружённые силы приведены в полную боевую готовность.
Аналогичным образом поступило и враждебное Белграду Косово.Министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил на своей странице в Twitter, что по указу президента страны Александра Вучича сербские Вооружённые силы приведены в полную боевую готовность.
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