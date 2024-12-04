Сериал «Враг у ворот». Каким вышел российский триллер про войну и советскую милицию?

Испокон веку на российском телевидении установилось идеологическое господство двух жанров — многосерийной исторической драмы про Великую Отечественную войну и криминально-детективных сериалов про сотрудников правоохранительных органов.
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