Морена, я начинающий врач терапевт. Я работаю по целевому в поликлинике. Одновременно с этим мне повезло устроиться в частную клинику.
Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен
Комментарии
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Николай Галыгин
Изучите опыт Китая. НЕ даром там чтят Мао,всю зажравшуюся номенклатуру отправили на перевоспитание ,кто прошёл эту школу уже не болел сей болезнью о которой пишет автор. До этого такие опыты проводил и Сталин правда гораздо круче
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2 д.
Наталия Комлева
Увы, ты испытываешь неприязнь априори, а вовсе не потому, что "существо" перед тобой грязное, облезлое и так далее. Просто судорожно ищешь оправдание своей неприязни.
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2 д.
Елена Соколова
Понятное дело. В городской поликлинике нет мотивации. То бишь такой зарплаты. Вы представьте, что за приём каждого пациента вы получаете 2-3 тыс руб. Тогда и пациенты не такими уж унылыми покажутся. Конечно, бОльший заработок любого человека вдохновляет. А так-то болезни у всех людей одинаковые.
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1 д.
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