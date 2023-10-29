Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен

Николай Галыгин Изучите опыт Китая. НЕ даром там чтят Мао,всю зажравшуюся номенклатуру отправили на перевоспитание ,кто прошёл эту школу уже не болел сей болезнью о которой пишет автор. До этого такие опыты проводил и Сталин правда гораздо круче

Наталия Комлева Увы, ты испытываешь неприязнь априори, а вовсе не потому, что "существо" перед тобой грязное, облезлое и так далее. Просто судорожно ищешь оправдание своей неприязни.