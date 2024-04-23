В Киеве прогремели взрывы, работают силы ПВО

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на 23 апреля, в городе работают средства противовоздушной обороны.Об этом сообщили украинские СМИ, начальник военной администрации Киева Сергей Попко доложил о срабатывании сил ПВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии