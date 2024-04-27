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Суббота, 27 апреля - день Мартына Лисогона и Лазарева суббота

Суббота, 27 апреля - день Мартына Лисогона и Лазарева суббота. Лазареву субботу называют Вербной. Это связано с тем, что в данный день всегда ломают ветки вербы.

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