59-летний житель Нижнекамска подписал контракт на военную службу в зоне СВО

В Нижнекамске наблюдается значительный рост числа граждан, желающих подписать контракт на службу. За последние три месяца в зону СВО отправилось столько же мужчин, сколько за первое полугодие, передает «Татар-информ».
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