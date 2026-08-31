"Сферум" вместо учителей будет делать напоминания школьникам и их родителям

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Сферум" запустил новую функцию автоматических уведомлений, которые снимут некоторые рутинные напоминания с учителя и помогут детям и родителям ничего не забыть перед началом нового учебного года.
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