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Специалисты музея установили убийство 11 пленных в лагере Колосйоки-8 в годы ВОВ

Специалисты музея установили убийство 11 пленных в лагере Колосйоки-8 в годы ВОВ

Методист по научно-просветительской деятельности историко-краеведческого музея Печенгского округа Мурманской области Анна Чурлик рассказала «Известиям», что благодаря карточкам военнопленных и научным статьям, полученным из финских архивов и собранным в музее, специалисты установили убийство 11 советских военнопленных в финском лагере Колосйоки-8 в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

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