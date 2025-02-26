Специалисты музея установили убийство 11 пленных в лагере Колосйоки-8 в годы ВОВ

Методист по научно-просветительской деятельности историко-краеведческого музея Печенгского округа Мурманской области Анна Чурлик рассказала «Известиям», что благодаря карточкам военнопленных и научным статьям, полученным из финских архивов и собранным в музее, специалисты установили убийство 11 советских военнопленных в финском лагере Колосйоки-8 в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).