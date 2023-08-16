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ЧЕ-2023. Девушки (U16). 1/4 финала. Венгрия – Испания, Сербия против Италии и другие матчи

Сегодня в турецком Измире продолжатся матчи плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет. В 1/4 финала Венгрия встретится с Испанией, Сербия сыграет против Италии.

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