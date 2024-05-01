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Минобороны показало кадры работы экипажа танка Т-80БВ на спецоперации

Минобороны показало кадры работы экипажа танка Т-80БВ на спецоперации

скриншот из видео Министерство обороны России поделилось кадрами боевой работы экипажа танка Т-80БВ танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Восток" в зоне проведения спецоперации.

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