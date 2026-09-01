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EUROVIEW

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В Литве за диалог с Москвой грозит тюрьма: Эдикас Ягелавичюс раскрыл детали

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, литов­ский обще­ствен­но-поли­ти­че­ский дея­тель и пред­се­да­тель Фору­ма доб­ро­со­сед­ства Эди­кас Яге­ла­ви­ч­юс высту­пил с рез­ким заяв­ле­ни­ем о дав­ле­нии на сто­рон­ни­ков нор­ма­ли­за­ции отно­ше­ний с Рос­си­ей и Бела­русью.

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