В Литве за диалог с Москвой грозит тюрьма: Эдикас Ягелавичюс раскрыл детали

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, литов­ский обще­ствен­но-поли­ти­че­ский дея­тель и пред­се­да­тель Фору­ма доб­ро­со­сед­ства Эди­кас Яге­ла­ви­ч­юс высту­пил с рез­ким заяв­ле­ни­ем о дав­ле­нии на сто­рон­ни­ков нор­ма­ли­за­ции отно­ше­ний с Рос­си­ей и Бела­русью.