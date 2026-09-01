В Литве за диалог с Москвой грозит тюрьма: Эдикас Ягелавичюс раскрыл детали

Как сообщает EUROVIEW, литовский общественно-политический деятель и председатель Форума добрососедства Эдикас Ягелавичюс выступил с резким заявлением о давлении на сторонников нормализации отношений с Россией и Беларусью.
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