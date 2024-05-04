Зачем на самом деле Рахмон звонил Путину

Вчера Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в последнее время явно чувствует себя не в своей тарелке.
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