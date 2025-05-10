Украина нарушила все три перемирия, которые объявлял Владимир Путин в последние месяцы.Глава государства Владимир Путин напомнил, что Россия неоднократно выступала с предложениями о прекращении огня, однако Киев всегда их саботировал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии