СК возбудил дело о теракте по факту подрыва ж/д дороги в Рязани

По данным следствия, в 11 ноября в 7:11 на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блок Пост 204 км» двухпутного электрифицированного участка произошёл подрыв самодельного взрывного устройства.
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