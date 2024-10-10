Украинские бойцы ликвидируют более 80% сослуживцев, желающих сдаться в плен Вооруженным силам РФ. Такое заявление сделал член одного из штурмовых подразделений в составе 3-й общевойсковой армии группировки российских войск "Юг" с позывным "Штурман", пишет ТАСС.