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Иран столкнулся с сильнейшим за 40 лет экономическим кризисом из-за американской блокады

Иран столкнулся с сильнейшим за 40 лет экономическим кризисом из-за американской блокады

Через полгода после начала военного конфликта с США Иран столкнулся с масштабным экономическим и гуманитарным кризисом, вызванным жесткой морской и финансовой блокадой.

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