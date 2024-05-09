Никто не вправе диктовать России, как нам жить в собственной стране Странно отреагировали власти Таджикистана в ответ на законное стремление РФ защитить свои границы от террористов в связи с чудовищной бойней в «Крокус Сити Холле», направив Москве ноту протеста.
Наши соседи нам уже угрожают
Комментарии
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Лидия Курзаева
написал Дугин. – "Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО" Не согласна с Дугиным. Зачем вообще нам нужны эти обозлённые таджики? И как это наша страна раньше обходилась без них?
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