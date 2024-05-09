Наши соседи нам уже угрожают

Лидия Курзаева

написал Дугин. – "Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО" Не согласна с Дугиным. Зачем вообще нам нужны эти обозлённые таджики? И как это наша страна раньше обходилась без них?