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Дмитрий Свищев: «У IBU многолетние претензии к СБР, сейчас наши иностранные коллеги просто нашли причину приостановить членство»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение IBU приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

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