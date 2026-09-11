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Аргументы и Факты

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Россиян предупредили о нехватке туров на осенние каникулы

Россиян предупредили о нехватке туров на осенние каникулы

Семьи с детьми начали заранее бронировать отели и покупать билеты на самолет на осенние каникулы, которые в 2026 году пройдут с 24 октября по 3 ноября.

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