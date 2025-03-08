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Военное обозрение

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Глава Минфина США заявил, что за безопасность Украины должна отвечать Европа

Глава Минфина США заявил, что за безопасность Украины должна отвечать Европа

Вашингтон не хочет давать никаких гарантий Киеву.

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