"Какой салют, мы под обстрелом": Вертолёт с Путиным на борту пытались сбить с земли. Покушения на президента, о которых многие не знали

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ММ

Говорили, что на военно-морском параде в Питере готовится покушение на Путина и Белоусова. Были мы на этом параде, целый район Питера был закрыт, рамки, полиция, снайперы на крыше, отключенные телефоны и Интернет. Но вроде спецслужбы отработали как надо.