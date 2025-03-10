Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Какой салют, мы под обстрелом": Вертолёт с Путиным на борту пытались сбить с земли. Покушения на президента, о которых многие не знали

"Какой салют, мы под обстрелом": Вертолёт с Путиным на борту пытались сбить с земли. Покушения на президента, о которых многие не знали

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Как минимум четыре покушения на президента России Владимира Путина было совершено, о которых многие могли не знать - особенно современное поколение.

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Комментарии
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М
ММ
Говорили, что на военно-морском параде в Питере готовится покушение на Путина и Белоусова. Были мы на этом параде, целый район Питера был закрыт, рамки, полиция, снайперы на крыше, отключенные телефоны и Интернет. Но вроде спецслужбы отработали как надо.
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7 час.
Людмила Лиханова
ВОТ ОНО...ОТКУДА НОГИ РАСТУТ
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Фиделя Кастро было более 600 покушений. И ничего!
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6 час.
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