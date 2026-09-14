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Фальков ясалма интеллектның 2030 елга мәгарифне ничек үзгәртәчәге турында сөйләде

Белем бирүнең барлык дәрәҗәләрендәге уку материалларының, тикшеренү һәм студентлар эшләренең 70 проценттан артыгы 2030 елга генератив ясалма интеллект ярдәмендә булдырылачак.

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