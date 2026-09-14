Фальков ясалма интеллектның 2030 елга мәгарифне ничек үзгәртәчәге турында сөйләде

Белем бирүнең барлык дәрәҗәләрендәге уку материалларының, тикшеренү һәм студентлар эшләренең 70 проценттан артыгы 2030 елга генератив ясалма интеллект ярдәмендә булдырылачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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