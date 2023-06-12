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Команды из Италии проиграли четыре финальных матча за последние две недели

Команды из Италии проиграли четыре финальных матча за последние две недели

Футбольные команды из Италии проиграли четыре финальных матча подряд за две недели. 31 мая «Рома» уступила испанской «Севилье» в финальном матче Лиги Европы.

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