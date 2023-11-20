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«Падение» Авдеевки: новый рывок и штурм огнем

«Падение» Авдеевки: новый рывок и штурм огнем

Тяжелые бои за Авдеевку превратились в мясорубку для ВСУ. По словам бывшего офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, украинцы несут значительные потери и часто даже не могут ответить на российские артиллерийские атаки из-за невозможности.

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