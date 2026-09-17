Представитель России в ООН обвинил чиновников ЕС в введении населения в заблуждение по газовому вопросу

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что чиновники Евросоюза сознательно обманывают своих граждан, утверждая, что Россия якобы прекратила поставки газа в Европу.
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