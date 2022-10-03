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Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Союзные Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) в боях с вооруженными силами Украины (ВСУ) добиваются определенных успехов на Артемовском направлении (украинское название — Бахмут), а также в направлении Угледара, Марьинки и поселка Пески.

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