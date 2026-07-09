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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Пустой бак сделал то, что не смогли предупреждения

Пустой бак сделал то, что не смогли предупреждения Вся страна наблюдает за топливным сериалом, к сожалению, без особого восторга.

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