Врач рассказала о рисках беременности с ВИЧ

Если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию и вирусная нагрузка подавлена, то вероятность родить здорового ребенка у нее превышает 99%, рассказала «Известиям» акушер-гинеколог «Ниармедик на Маросейке» Елизавета Солоид.