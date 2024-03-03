Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Участие в 21-й международной выставке ´Образование и карьера - 2024´.

Участие в 21-й международной выставке ´Образование и карьера - 2024´.

01.03.2024 учащиеся 9-11-х классов гимназии посетили 21-ю международную специализированную выставку ´Образование и карьера´ с целью получения ответа на вопрос: кем стать и куда пойти учиться?В выставке приняли участие университеты, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, школы по изучению иностранных языков и .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх