Участие в 21-й международной выставке ´Образование и карьера - 2024´.

01.03.2024 учащиеся 9-11-х классов гимназии посетили 21-ю международную специализированную выставку ´Образование и карьера´ с целью получения ответа на вопрос: кем стать и куда пойти учиться?В выставке приняли участие университеты, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, школы по изучению иностранных языков и .
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