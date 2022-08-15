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Маникюр на короткие ногти: летний дизайн 2022

Маникюр на короткие ногти: летний дизайн 2022

Красивые и ухоженные ноготки – обязательная часть идеального женского образа. Последние тренды лета-2022 для модного маникюра на короткие ногти это: использование всей палитры цветов и их оттенков, смелое применение самых разнообразных техник.

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