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Британская партия Reform UK создаст собственный аналог американского DOGE

Британская партия Reform UK создаст собственный аналог американского DOGE

Правая британская партия Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство"), основанная Найджелом Фараджем, создаст свой аналог американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE), первым руководителем которого был бизнесмен Илон Маск, для "борьбы с расточительством и неэффективностью", The Telegraph.

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