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ООН не отзовет сотрудников из сектора Газа из-за опасной ситуации

ООН не отзовет сотрудников из сектора Газа из-за опасной ситуации

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок.

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