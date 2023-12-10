ООН не отзовет сотрудников из сектора Газа из-за опасной ситуации

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии