Сильная просадка напряжения так же и в Донецке. В некоторых многоэтажках из-за этого отключаются лифты.
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Сильная просадка напряжения так же и в Донецке. В некоторых многоэтажках из-за этого отключаются лифты.
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