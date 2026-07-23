В Московской области идет капитальный ремонт школы

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети» ведется капитальный ремонт школы.
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